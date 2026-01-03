پخش زنده
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار با رئیس رسانه ملی از اهمیت بالای خبررسانی در جامعه سخن گفت و اظهار کرد: رسانه ملی در حوادث یک سال اخیر مدال افتخار گرفت و توانست با عملکرد مناسب خود در اتفاقات کشور نقش رسانهای خود را به بهترین نحو انجام دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ مرکز قم، آیتالله محمدمهدی شبزندهدار در این دیدار با تأکید بر نقش مهم و اثرگذار صداوسیما در رساندن پیام اسلام در جهان امروز اظهار داشت: در عرصه تولید محتوای دینی، حوزههای علمیه و رسانه ملی میتوانند با تعامل و همافزایی سازنده، زمینه تولید آثار فاخر و ماندگار را فراهم آورند.
وی وظیفه رسانه ملی را بسیار مهم دانست و افزود در فعالیتهای رسانهای، توجه به جهات ارزشی و اخلاقی و همچنین رعایت ملاحظات، دیدگاهها و سلایق متنوع جامعه، ضرورتی اجتنابناپذیر است. صداوسیما در طول بیش از چهار دهه فعالیت، توانسته است با بهرهگیری از قالبها و ساختارهای متنوع، محتوای فرهنگی مناسب و اثرگذاری را تولید و عرضه کند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اهمیت و جایگاه محوری خبررسانی در جامعه اظهار کرد: خبر در سپهر رسانهای امروز از تأثیرگذاری بالایی برخوردار است و نقش آن در شکلدهی افکار عمومی انکارناپذیر است؛ ازاینرو رسانه ملی در حوادث یکسال اخیر با عملکردی مسئولانه و حرفهای، توانست با ایفای شایسته نقش رسانهای خود در رویدادهای کشور، مدال افتخار را از آنِ خود کند.
آیتالله شبزندهدار با تأکید بر اینکه آگاهسازی مردم و تمام اقشار جامعه نسبت به احکام الهی و فریضه امربهمعروف و نهی از منکر از وظایف مهم و بنیادین رسانهای است، اظهار کرد: امربهمعروف و نهی از منکر از اولویتهای اساسی امروز جامعه است؛ و در موضوع حجاب نیز این مسئله صرفاً محدود به مردم کشور نیست، بلکه دشمنان با فعالیتهای گسترده و طراحی نقشههای هدفمند میکوشند با اجرای برنامههای حسابشده، فرهنگ جامعه را دچار آسیب و اختلال کنند.
ارائه روایت اول، راهبرد محوری رسانه ملی در مدیریت افکار عمومی
رئیس رسانه ملی نیز در این دیدار با اشاره به بروز و غلبه چالشهایی همچون نفوذ فرهنگ بخش خصوصی در تولیدات رسانهای، شتاب بالای حوادث و تغییر الگوهای مصرف رسانهای در جامعه اظهار کرد: امروز فضای رسانهای کشور شاهد حاکم شدن فرهنگی متفاوت است و همزمان با تحولات فناورانه و گسترش تولید محتوا در بستر فضای مجازی، با پیچیدگیها و مسائل خاص و چندلایهای در این عرصه مواجهیم.
جبلی با اشاره به شرایط پیچیده یکسال گذشته افزود: رسانه ملی در این مدت بهصورت توأمان درگیر جنگ سخت و جنگ نرم بوده است و در عرصه جنگ نرم، بهویژه در جریان دفاع مقدس ۱۲روزه، با اقتدار و هوشمندی این مقطع حساس را بهخوبی مدیریت کرد و پس از پایان جنگ نیز با حضوری فعال و اثرگذار، نقش خود را در میدان نبرد نرم بهطور جدی و مسئولانه ادامه داده است.
وی با تأکید بر رویکردهای جدید رسانه ملی مبتنیبر سند تحول اظهار کرد: در مواجهه با رخدادها و حوادث، تلاش کردهایم با در اختیار گرفتن روایت اول، نقش فعالی در هدایت و مدیریت افکار عمومی ایفا کنیم و بر همین اساس، ارائه روایت اول و معتبر را بهعنوان یکی از راهبردهای محوری در مدیریت افکار عمومی در دستور کار رسانه ملی قرار دادهایم.
رئیس سازمان صداوسیما افزود: نگاه و رویکرد تحولی باید در تمامی ابعاد، ساختارهای سازمانی و حتی مناسبات برونسازمانی شکل بگیرد؛ چراکه در دنیای امروز، مردم تحت تأثیر طیف گستردهای از منابع فرهنگساز اعم از رسانههای داخلی، خارجی و فضای مجازی قرار دارند و از بسترهای متنوعی محتوا و الگوهای فرهنگی دریافت میکنند، ازاینرو در چنین فضای رقابتی، تولید محتوای اثرگذار، کیفی و همتراز با معیارهای بینالمللی ضرورتی اجتنابناپذیر است تا رسانه ملی بتواند حضوری فعال و رقابتپذیر در عرصه جهانی داشته باشد.