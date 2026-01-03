پخش زنده
معاون فرهنگی کانون پرورش فکری خوزستان از اجرای برنامههای تماشاخانه سیار کانون از ۱۶ تا ۲۰ دیماه با محوریت نمایش لاکپشت و خرگوش در شهرهای مختلف استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمال ضیغمی، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان از اجرای برنامههای «تماشاخانه سیار» کانون در استان خبر داد و گفت: این برنامهها از ۱۶ دیماه آغاز میشود و تا ۲۰ دیماه در شهرهای مختلف خوزستان ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به محتوای این برنامهها افزود: در قالب تماشاخانه سیار، نمایش «لاکپشت و خرگوش» به نویسندگی منوچهر اکبرلو و کارگردانی سعید صادقی، از تولیدات مرکز تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، برای کودکان و نوجوانان اجرا میشود.
معاون فرهنگی کانون خوزستان درباره محتوای این اثر نمایشی بیان کرد: نمایش «لاکپشت و خرگوش» برگرفته از داستانی نمادین و شناختهشده است که با تأکید بر مفهوم حرکت آهسته، اما پیوسته، بهعنوان الگویی اجتماعی مطرح میشود و در روند اجرا، از طریق طراحی موقعیتهای نمایشی متنوع، مفاهیمی، چون مشارکت، همکاری جمعی و مسئولیتپذیری را به کودکان آموزش میدهد.
ضیغمی ادامه داد: اجرای زنده این برنامهها بر عهده سعید صادقی است و نمایش با رویکردی آموزشی و در عین حال سرگرمکننده، متناسب با گروههای سنی کودک و نوجوان اجرا خواهد شد.
وی در تشریح زمانبندی اجراها گفت: تماشاخانه سیار کانون روز ۱۶ دیماه در شهرهای اندیمشک، گتوند و شوشتر، روز ۱۷ دیماه در خرمشهر، آبادان و کارون، روز ۱۸ دیماه در باغملک، ایذه و رامهرمز، روز ۱۹ دیماه در سوسنگرد، بستان، حمیدیه و اهواز و روز ۲۰ دیماه در بندر امام خمینی (ره) و هندیجان میزبان کودکان و نوجوانان خواهد بود.
ضیغمی با تأکید بر اهداف اجرای تماشاخانه سیار خاطرنشان کرد: این برنامهها در سالهای اخیر با هدف گسترش عدالت فرهنگی، ایجاد فرصتهای برابر برای دسترسی کودکان و نوجوانان به فعالیتهای نمایشی و هنری و حضور مؤثر کانون در مناطق کمتر برخوردار و شهرهای دور از مراکز فرهنگی ثابت اجرا میشود.
وی افزود: تماشاخانه سیار با تکیه بر ظرفیتهای هنر نمایش، تلاش دارد مفاهیم تربیتی، اجتماعی و اخلاقی را به زبانی ساده، جذاب و متناسب با مخاطبان کودک و نوجوان منتقل کند و در کنار آن، زمینه تقویت مهارتهای ارتباطی، مشارکت جمعی و رشد خلاقیت را فراهم آورد.
معاون فرهنگی کانون خوزستان در پایان تأکید کرد: اجرای مستمر این برنامهها در استانهای مختلف کشور، از جمله خوزستان، در راستای تحقق مأموریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حوزه فرهنگسازی، آموزش غیرمستقیم و توسعه فعالیتهای هنری ویژه نسل کودک و نوجوان انجام میشود.
لازم به ذکر است، پس از پایان اجرای برنامهها در خوزستان، این تماشاخانه از ۲۱ دیماه وارد استان بوشهر میشود و از ۲۲ تا ۲۴ دیماه ۱۴۰۴ در شهرهای این استان به اجرای برنامه خواهد پرداخت. همچنین بهصورت همزمان، تماشاخانه سیار دیگری از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان کرمان فعال است که در ادامه مسیر خود وارد استان یزد خواهد شد.