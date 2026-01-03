رئیس رسانه ملی با حضور در شهرک پردیسان قم با خانواده شهید سرهنگ دوم حسن تکلّو دیدار کرد و ضمن تبریک ولادت امام علی (ع) با خانواده شهید دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرهنگ دوم حسن تکلّو در جریان حمله رژیم صهیونیستی به کشورمان به شهادت رسید

رئیس رسانه ملی در دیدار با خانواده شهید تکلّو با اشاره به صبر و استقامت خانواده شهدا و اجر و پاداش آنان گفت خانواده شهدا با صبر خود الگویی بدای جامعه هستند

آقای جبلی با اشاره به اینکه باید این شهدا به عنوان الگو در جامعه معرفی شوند گفت: مستند سازی برای شهدا جز اقداماتی است که رسانه ملی در برنامه دارد تا زندگی شهدا به عنوان قهرمانان ملی معرفی شوند.