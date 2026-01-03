پخش زنده
رئیس مجمع نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از نمایندگان این استان بیانیهای درباره وقایع اخیر کشور و مشکلات معیشتی مردم صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، در پیام غلامرضا توکل شوریجه آمده است:
بسماللهالرحمنالرحیم
ضمن عرض تبریک به مناسبت سالروز ولادت با سعادت مولای متقیان حضرت علی بن ابیطالب علیهالسلام و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی به خصوص شهید حاج قاسم سلیمانی، به استحضار مردم نجیب، شریف و شهیدپرور استان فارس میرسانیم با توجه به اینکه این روزها فشارهای معیشتی و اقتصادی بر دوش خانوادهها سنگینی میکند، ضمن تشکر از متانت و صبر قابل تقدیر شما، وظیفه خود میدانیم از عمق دل با شما سخن بگوییم و بر این حقیقت تأکید کنیم که ما، نمایندگان مردم، رنجها و مشکلات اقتصادی شما را بهخوبی درک کرده ایم و آن را دغدغه نخست خود قرار دادهایم.
بیتردید، سفره مردم و معیشت خانوادهها نباید قربانی بی توجهی و سوءمدیریت و سستی و سهلانگاری مسیولین و مدیران در تمام سطوح سلسله مراتب شود ما با تمام توان پیگیر اصلاح سیاستهای اقتصادی، ایجاد ثبات در بازار و حمایت از اقشار آسیبپذیر هستیم و از دولت و مدیران اقتصادی کشور انتظار داریم با تصمیماتی کارآمد و انقلابی، اعتماد مردم را تقویت و وضعیت زندگی آنان را بهبود بخشند.
در این میان، انتظار داریم که مردم عزیز و آگاه، هوشیارانه از حیله و تبلیغات مسموم دشمنان بیرونی که با هدف ایجاد شکاف، ناامیدی و تفرقه در جامعه تلاش میکنند، برحذر باشند چرا که بارها کوشیدهاند از مشکلات اقتصادی به عنوان آخرین حربه برای ضربه زدن به عزت و انسجام ملی ما بهره ببرند، اما با هوشیاری مردم بصیر و انقلابی ایران، همواره ناکام ماندهاند.
از سوی دیگر، تأکید داریم که اتحاد و وحدت و همدلی ملی، تنها وظیفه مردم نیست؛ بلکه همه ارکان و دستگاههای حاکمیت، از دولت تا نهادهای مختلف، باید در عمل به این اصل حیاتی پایبند بوده و تنها با همگرایی و همافزایی و مدیریت جهادی و تلاش شبانه روزی در سراسر ساختار کشور است که میتوانیم از چالشها عبور کرده و آیندهای روشنتر برای ایران عزیز رقم بزنیم.
ما همواره نمایندگان، بر عهد خود با مردم پایبندیم و از تمام ظرفیتهای قانونی برای احقاق حقوق شما و دفاع از عزت ملت ایران استفاده خواهیم کرد و در کنار مردم هستیم و از حقوق آنان دفاع کرده و در مسیر وحدت، عدالت، رشد و توسعه و پیشرفت کشور به ویژه استان پهناور فارس به توفیق الهی گام برداشته و تا رسیدن به سر منزل مقصود که خدمت بی ریا به ملت شریف ایران است لحظه ای درنگ نخواهیم کرد.