معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان از ثبت بیش از چهار میلیون و ۶۴۴ هزار تن ترانشیپ کالا از پایانههای مرزی استان در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فواد غزیعلی با اشاره به آمار ثبتشده در پایانههای مرزی استان اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال، مجموع ترانشیپ کالا از پایانههای مرزی چذابه و شلمچه به چهار میلیون و ۶۴۴ هزار و ۸۴۳ تن رسیده که بیانگر رشد محسوس نه درصدی فعالیتهای ترانزیتی در استان است.
وی افزود: در این مدت، ترانشیپ کالا از پایانه مرزی چذابه با ثبت یک میلیون و ۷۳۴ هزار و ۹۴۲ تن، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد افزایش داشته است. همچنین میزان ترانشیپ از پایانه مرزی شلمچه با دو میلیون و ۹۰۹ هزار و ۹۰۱ تن، رشد چهار درصدی را نشان میدهد.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان ادامه داد: مجموع تردد کامیونها از این دو پایانه مرزی در ۹ ماهه امسال به بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه رسیده که نشاندهنده افزایش حجم مبادلات مرزی و رونق فعالیتهای حمل و نقل در استان است.
غزیعلی با تاکید بر نقش راهبردی پایانههای مرزی خوزستان در زنجیره تامین و تجارت کشور گفت: رشد ترانشیپ کالا، بیانگر ظرفیت بالای مرزهای استان در حوزه حمل و نقل بینالمللی است و این روند با همکاری رانندگان، شرکتهای حمل و نقل و مجموعه عوامل اجرایی، تداوم خواهد داشت.