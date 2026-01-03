مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز از برگزاری جشن اعیاد ماه رجب ویژه کودکان و نوجوانان محلات هدف ستاد مدیریت محله‌محور در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، محمدجواد کاظمینی گفت: جلسه هماهنگی برگزاری جشن اعیاد ماه رجب با محوریت نشاط اجتماعی و تقویت سرمایه‌های فرهنگی، ویژه کودکان و نوجوانان محلات هدف ستاد مدیریت محله‌محور استان البرز برگزار شد.

او با بیان اینکه این جشن با رویکرد ایجاد فضای شاد، امیدآفرین و متناسب با گروه سنی کودک و نوجوان برنامه‌ریزی شده است، افزود: در این مراسم بیش از یک‌هزار نفر از کودکان و نوجوانان ساکن محلات هدف حضور خواهند داشت.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز گفت: در این جشن، جمعی از شخصیت‌های محبوب و شناخته‌شده کشوری حوزه کودک و نوجوان به هنرنمایی خواهند پرداخت که این موضوع نقش مهمی در ایجاد شور، نشاط و خاطره‌ای ماندگار برای فرزندان این محلات خواهد داشت.

وی گفت: برگزاری چنین برنامه‌هایی در کنار سایر اقدامات اجتماعی، فرهنگی و توانمندسازی، نقش مؤثری در تقویت هویت اجتماعی، افزایش امید و ارتقای کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان دارد.

او در پایان خاطرنشان کرد: ستاد مدیریت محله‌محور استان البرز با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های فرهنگی و اجتماعی، اجرای برنامه‌های متنوع و اثربخش برای گروه‌های هدف را با جدیت دنبال می‌کند.