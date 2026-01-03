پخش زنده
امروز: -
رئیسجمهور با حضور در مجتمع بهزیستی «خانه دختران ایران» با جمعی از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ در شب میلاد پرنور امیرالمؤمنین علی (ع)، رئیس جمهور با حضور در مجتمع بهزیستی «خانه دختران ایران»، با جمعی از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست دیدار کرد و ضمن گفتوگو با آنان، بر پیگیری جدی دغدغه مسکن فرزندان بهزیستی تأکید نمود.
دکتر پزشکیان شامگاه جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴ و همزمان با شب میلاد با سعادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)، با حضور در مجتمع بهزیستی «خانه دختران ایران»، با جمعی از دختران خردسال و نوجوان تحت مراقبت در این مرکز دیدار و گفتوگو کرد.