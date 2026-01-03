به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مساجد سراسر کشور از جمله مساجد آبادان و خرمشهر میزبان یک و نیم میلیون معتکف میشوند و حدود دوازده هزار مسجد میزبان یک میلیون و پانصد هزار معتکف است.

براساس گزارش‌های ستاد مرکزی اعتکاف امسال تعداد مساجد و معتکفان در مقایسه با سال گذشته سی درصد افزایش داشته است.

چهل مسجد امسال برای برگزاری آیین اعتکاف در آبادان تدارک دیده شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی آبادان گفت: معتکفان امسال در چهل مسجد آیین اعتکاف را در آبادان برگزار می کنند.

حجت الاسلام منزوی با بیان اینکه سال گذشته اعتکاف در ۲۴ مسجد برگزار شد و امسال با افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته افزود: این تعداد به چهل مسجد رسیده است و برگزاری اعتکاف هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی ارتقاء یافته است.

حجت الاسلام منزوی رئیس اداره تبلیغات اسلامی آبادان این را هم یاد آور شد؛ متقاضیان در بخش های مختلفی مانند بخش‌های خانم‌ها آقایان و یا دانش‌آموزی شامل بخش دختران و پسران ثبت نام کردند.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان هم گفت: اعتکاف در بیش از ۵۰۰ مسجد در استان برگزار شده است.

آیین معنوی اعتکاف از امروز ۱۳ لغایت ۱۵ دی ماه (۱۳ تا ۱۵ رجب) با حضور پرشور اقشار مختلف مردم آغاز شده است.

وی ادامه داد: ۳۰ درصد مساجد در استان نیز مراسم اعتکاف ویژه خواهران را برگزار می کنند.

همچنین برخی دیگر از مساجد، این مراسم را به صورت دانش آموزی و دانشجو اجرا می‌کنند.