پخش زنده
امروز: -
همزمان با فرارسیدن ایامالبیض، مراسم معنوی اعتکاف با حضور گسترده مؤمنان در بیش از ۱۶۰ مسجد در سراسر استان زنجان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ همزمان با سالروز ولادت باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و فرارسیدن ایامالبیض، مراسم معنوی اعتکاف با حضور گسترده مؤمنان در بیش از ۱۶۰ مسجد در سراسر استان زنجان آغاز شد.
در این آیین معنوی، معتکفین به مدت سه روز در مساجد بیتوته کرده و با بهرهگیری از برنامههای متنوع فرهنگی، اخلاقی و معرفتی، به خودسازی، تهذیب نفس و تقویت ارتباط با خداوند میپردازند.
مسئول ستاد اعتکاف استان زنجان، با اشاره به استقبال گسترده مردم، بهویژه جوانان، از این مراسم گفت: «ظرفیت مساجد استان برای میزبانی از معتکفین در سال جاری نسبت به سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.»
حجتالاسلام مهران فر ،افزود: «در شهر زنجان، تعداد مساجد میزبان از حدود ۳۲ مسجد در سال گذشته به بیش از ۵۰ مسجد در سال جاری رسیده است. بسیاری از مساجد استان نیز از مدتها پیش برای برگزاری این مراسم آماده شدهاند.»
بر اساس اعلام مسئولان، گروههای مختلفی از اقشار جامعه در این مراسم حضور دارند که شامل دانشآموزان دختر و پسر (بهعنوان پرشمارترین گروه)، خواهران عمومی، پدر و پسر (در یک مورد ویژه)، مادر و دختر (در دو تا سه مورد) و دانشجویان در مساجد دانشگاهها هستند.
وی با تأکید بر نقش پررنگ دانشآموزان در اعتکاف امسال اظهار داشت: «حدود ۷۰ درصد ظرفیت اعتکاف به دانشآموزان اختصاص یافته که این حضور پرشور، فضای معنوی مراسم را پویاتر و پرنشاطتر کرده است.»
حجتالاسلام مهران فر با اشاره به برنامههای متنوع فرهنگی و تربیتی در ایام اعتکاف گفت: «در این سه روز، برنامههایی نظیر جلسات قرائت و تدبر در قرآن کریم، سخنرانیهای اخلاقی و معرفتی، حلقههای پرسش و پاسخ دینی، کارگاههای آموزشی ویژه جوانان و نشستهای فرهنگی و اجتماعی برگزار خواهد شد.»
وی همچنین از حضور مربیان و مبلغین در مساجد خبر داد و افزود: «برای هر ۱۰ دانشآموز یک مربی در نظر گرفته شده و خادمان نیز بهصورت جداگانه در خدمت معتکفین خواهند بود.»
حجتالاسلام مهران فر با اشاره به پیچیدگیهای اجرایی این مراسم خاطرنشان کرد: «برگزاری اعتکاف نیازمند هماهنگیهای گسترده در حوزههای بهداشتی، امنیتی، پشتیبانی، فرهنگی و تاسیساتی است. با وجود افزایش تقاضا، متأسفانه امکان پاسخگویی به همه متقاضیان فراهم نشد که از این طریق از آنان پوزش میطلبیم.»
مراسم معنوی اعتکاف امسال از ۱۳ تا ۱۵ دیماه در مساجد استان زنجان برگزار میشود و فرصتی مغتنم برای تعمیق باورهای دینی، انس با قرآن و تقویت معنویت در میان اقشار مختلف جامعه بهویژه نسل جوان فراهم آورده است.