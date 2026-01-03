۸۰۰ سری جهیزیه به نو عروسان مناطق کم برخوردار استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین تقدیم ۸۰۰ سری جهیزیه به نو عروسان مناطق کم برخوردار استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری اهدایی رهبر معظم انقلاب توسط قرارگاه منطقه‌ی حضرت سید الشهدای اصفهان برگزار شد.

فرمانده قرارگاه سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران در حاشیه این برنامه گفت: سپاه پیشگام ترویج سنت الهی و ازدواج آسان در کشور است.

سردار سید ضیاءالدین حزنی با اشاره به اینکه این جهیزیه‌ها توسط قرارگاه حضرت سید الشهدا نیروی زمینی سپاه در بین خانواده‌های کم درآمد و نیازمند مناطق محروم در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال وبختیاری توزیع می‌شود گفت: ترویج ازدواج آسان و کم‌هزینه، راهکار اساسی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده است.

سردار مجید رضا حسن زاده جانشین قرارگاه محرومیت زدایی و مردمیاری نیروی زمینی سپاه نیز گفت: در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ترویج ازدواج آسان و حمایت از جوانی جمعیت، تعداد ۸۰۰ سری جهیزیه شامل حدود ۹ قلم کالای اساسیِ تولید داخل کشور به جوانان عزیز و نوعروسان استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال‌وبختیاری اهدا شد.

وی افزود: این اقدام در راستای کمک به ازدواج جوانان و حمایت از تولید ملی صورت گرفته و از جمله برنامه‌های مستمر این قرارگاه در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب است.

سردار حسن‌زاده با اشاره به استقبال گسترده‌ی خانواده‌ها و خیرین از این طرح افزود: برنامه‌ی اهدا و تأمین جهیزیه برای نوعروسان در سطح سایر قرارگاه‌های منطقه‌ای حوزه‌ی سرزمینی نیروی زمینی سپاه نیز به صورت ادامه‌دار و منسجم دنبال خواهد شد تا در آینده نزدیک شاهد گسترش این حرکت ارزشمند در سراسر کشور باشیم.

سردار استکی فرمانده قرارگاه منطقه ای سید الشهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه نیز در حاشیه این مراسم گفت: این جهیزیه ها امروز دربین نوعروسان مناطق کم برخوردار سه استان اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری که جز حوزه سرزمینی قرارگاه منطقه ای سید الشهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه هستند توزیع شد.