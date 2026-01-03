سفیر ایران در سازمان ملل با اشاره به اظهارات مداخله‌جویانه رئیس جمهور آمریکا گفت: هرگونه تشویق، حمایت یا تسهیل فعالیت‌های براندازانه یا خشونت‌آمیز در داخل دولت دیگر، به‌موجب حقوق بین‌الملل عملی متخلفانه بین‌المللی محسوب می‌شود و به‌طور مستقیم مسئولیت بین‌المللی دولت مداخله‌گر را متحقق می‌سازد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ «امیرسعید ایروانی» سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نامه‌ای فوری به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت در پی اظهارات مداخله جویانه و تهدیدات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت: سوابق تاریخی آمریکا به‌روشنی حاکی از الگوی مستمر مداخله و اعمال فشار است که همواره تحت پوشش و به بهانه «حمایت از مردم ایران» پیگیری شده است.

سفیر ایران در سازمان ملل روز جمعه به وقت محلی در نامه خود به «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت افزود: هرگونه تشویق، حمایت یا تسهیل فعالیت‌های براندازانه یا خشونت‌آمیز در داخل دولت دیگر، به‌موجب حقوق بین‌الملل عملی متخلفانه بین‌المللی محسوب می‌شود و به‌طور مستقیم مسئولیت بین‌المللی دولت مداخله‌گر را متحقق می‌سازد.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت: طنز تلخ ماجرا آن است که ادعا‌های موسوم به «حمایت از مردم ایران» از سوی مقامات دولتی مطرح می‌شود که دارای سابقه‌ای طولانی و مستندی از مداخلات نظامی، عملیات‌های براندازی و توسل غیرقانونی به زور در سراسر جهان است؛ اقداماتی که با نقض فاحش حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد انجام شده و پیامد‌های آن شامل تلفات گسترده غیرنظامیان، فروپاشی دولت‌ها، فاجعه‌های انسانی و ظهور و تقویت گروه‌های افراطی و تروریستی بوده است.

وی تصریح کرد: افزون بر این، مردم ایران در طول دهه‌ها، پیامد‌های واقعیِ آنچه ایالات متحده «نگرانی برای رفاه آنان» می‌نامد را به‌طور ملموس تجربه کرده‌اند. سوابق تاریخی آمریکا به‌روشنی حاکی از الگوی مستمر مداخله و اعمال فشار است که همواره تحت پوشش و به بهانه «حمایت از مردم ایران» پیگیری شده است.

متن کامل نامه «امیرسعید ایروانی» سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

متعاقب دستور دولت متبوعم و عطف به نامه مورخ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵، بدین‌وسیله توجه جنابعالی و اعضای شورای امنیت را به بیانیه‌ای که امروز [جمعه]۲ ژانویه ۲۰۲۶، توسط رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا صادر شد جلب می‌نمایم؛ بیانیه‌ای که مصداق آشکار دیگری از مداخله در امور داخلی یکی از دولت‌های عضو سازمان ملل متحد بوده و ناقض حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد است. رئیس‌جمهور ایالات متحده در اظهاراتی که در حکم تحریک به خشونت، ناآرامی و اقدامات تروریستی در داخل ایران است، به‌صراحت جمهوری اسلامی ایران را به توسل به زور و مداخله تهدید کرد و اعلام داشت: «در حالت آماده‌باش کامل عملیاتی و آماده اقدام [حمله به ایران]هستیم.»

مایه بسی نگرانی است که این اظهارات بی‌پروایانه در خلأ ایراد نشده است. تنها چند روز پیش‌تر، رئیس‌جمهور ایالات متحده به‌طور علنی با اشاره به حملات نظامی مجدد علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و توانمندی‌های دفاعی آن، جمهوری اسلامی ایران را به توسل به زور تهدید کرد. این اظهارات مکرر و عامدانه، الگوی مستمر رفتار غیرقانونی ایالات متحده را به‌وضوح آشکار می‌سازد و متضمن تهدیدی روشن، صریح و غیرقانونی به توسل به زور علیه یک دولت دارای حاکمیت و نیز مداخله در امور داخلی آن است.

چنین تهدیدهایی، فارغ از هرگونه بهانه سیاسی یا قالب‌بندی بلاغی، به‌موجب حقوق بین‌الملل به‌طور مطلقاً ممنوع است. هرگونه تلاش برای تحریک، تشویق یا مشروعیت‌بخشی به ناآرامی‌های داخلی به‌عنوان دستاویزی برای اعمال فشار خارجی یا مداخله نظامی، نقض فاحش حاکمیت، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌رود و تخطی آشکار از حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد از جمله مواد ۲ (۱)، ۲ (۴) و ۲ (۷) آن و نیز قطعنامه ۲۶۲۵ (دوره بیست‌وپنجم) مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۷۰ است. افزون بر این، هرگونه تشویق، حمایت یا تسهیل فعالیت‌های براندازانه یا خشونت‌آمیز در داخل دولت دیگر، به‌موجب حقوق بین‌الملل عملی متخلفانه بین‌المللی محسوب می‌شود و به‌طور مستقیم مسئولیت بین‌المللی دولت مداخله‌گر را متحقق می‌سازد.

طنز تلخ ماجرا آن است که ادعا‌های موسوم به «حمایت از مردم ایران» از سوی مقامات دولتی مطرح می‌شود که دارای سابقه‌ای طولانی و مستندی از مداخلات نظامی، عملیات‌های براندازی و توسل غیرقانونی به زور در سراسر جهان است؛ اقداماتی که با نقض فاحش حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد انجام شده و پیامد‌های آن شامل تلفات گسترده غیرنظامیان، فروپاشی دولت‌ها، فاجعه‌های انسانی و ظهور و تقویت گروه‌های افراطی و تروریستی بوده است. افزون بر این، مردم ایران در طول دهه‌ها، پیامد‌های واقعیِ آنچه ایالات متحده «نگرانی برای رفاه آنان» می‌نامد را به‌طور ملموس تجربه کرده‌اند. سوابق تاریخی آمریکا به‌روشنی حاکی از الگوی مستمر مداخله و اعمال فشار است که همواره تحت پوشش و به بهانه «حمایت از مردم ایران» پیگیری شده است.

این سوابق تاریخی شامل طراحی و اجرای کودتای ۱۹۵۳ علیه دولت دموکراتیک و برآمده از رأی مردمِ دکتر محمد مصدق و نیز ده‌ها مورد مداخله پس از سال ۱۹۷۹ است؛ از جمله ارائه حمایت‌های گسترده سیاسی، نظامی و اطلاعاتی به رژیم صدام در عراق طی جنگ تحمیلی هشت‌ساله تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران؛ ساقط‌کردن پرواز ۶۵۵ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۸۸ بر فراز خلیج فارس که به شهادت ۲۹۰ غیرنظامی بی‌گناه انجامید؛ ترور بزدلانه سپهبد شهید قاسم سلیمانی، از فرماندهان عالی‌رتبه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و یکی از چهره‌های محوری در مبارزه با سازمان‌های تروریستی؛ تداوم همدستی با رژیم اسرائیل در ترور مقامات نظامی و دانشمندان ایرانی، اقدامات خرابکارانه و حملات علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی ایران، از جمله در خلال جنگ تجاوزکارانه‌ای که در ژوئن ۲۰۲۵ به‌وقوع پیوست؛ و نیز اعمال اقدامات قهرآمیز و تحریم‌های یک‌جانبه در طول دهه‌های اخیر که به نقض‌های شدید و نظام‌مند حقوق بنیادین بشر مردم ایران، از جمله حق ذاتی حیات و حق توسعه، منجر شده است.

در این چارچوب، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر مسئولیت دبیرکل و شورای امنیت، علی‌الخصوص اعضای مسئول آن را ذیل منشور ملل متحد یادآور می‌شود تا این اظهارات بی‌پروایانه و تحریک‌آمیز رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران را به‌طور صریح و قاطع به‌عنوان نقضی جدی از مقاصد و اصول منشور ملل متحد محکوم نمایند؛ از ایالات متحده بخواهند فوراً به تعهدات خود ذیل منشور و حقوق بین‌الملل پایبند گردد، به کلیه تهدید‌ها یا توسل به زور خاتمه دهد و مسئولیت‌های خود را به‌عنوان عضو دائم شورای امنیت به نحوی ایفا کند که با مقاصد و اصول سازمان ملل متحد سازگار باشد.

جمهوری اسلامی ایران این اظهارات بی‌پروایانه، مداخله‌جویانه و التهاب‌آفرین را به‌طور قاطع مردود شمرده و به‌شدت محکوم می‌نماید و بار دیگر بر حق ذاتی خود در دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی، امنیت ملی خویش و نیز حفاظت از مردم خود در برابر هرگونه مداخله خارجی تأکید می‌ورزد. جمهوری اسلامی ایران حقوق خود را به‌گونه‌ای قاطع و متناسب اعمال خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا مسئولیت کامل هرگونه پیامد ناشی از این تهدید‌های غیرقانونی و هرگونه تشدید تنش متعاقب آن را بر عهده دارد.