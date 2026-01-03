پخش زنده
امروز: -
همزمان با سالروز ولادت حضرت امام علی (ع) و سالگرد شهادت سردار دلها، صداوسیمای مرکز زنجان با ویژهبرنامههای رادیویی و تلویزیونی، حالوهوایی معنوی، حماسی و خانوادگی را در قاب رسانهای استان رقم میزند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ صداوسیمای استان زنجان، همزمان با سالروز ولادت باسعادت مولای متقیان حضرت امام علی (ع)، گرامیداشت روز پدر و ششمین سالگرد شهادت سردار دلها شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، مجموعهای از ویژهبرنامههای رادیویی و تلویزیونی را برای پخش آماده کردهاند.
ویژهبرنامههای رادیویی معاونت صدا | ۱۳ دیماه
«سلام آتا»؛ ویژهبرنامه صبحگاهی
ویژهبرنامه «سلام آتا» از ساعت ۷:۰۰ تا ۸:۵۵ صبح روز ۱۳ دیماه با بخشها و آیتمهای متنوع روی آنتن میرود.
از جمله محتوای این برنامه میتوان به بستههای صوتی متنوع، وُکسپاپ ویژه شهید سردار سلیمانی، سرودهای حماسی و مناسبتی، حضور اساتید حوزه علمیه، بسته صوتی شعرخوانی فرزند شهید دلاور امیرخانی از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه، ارتباط زنده با شهرستانهای استان، حضور شاعران آیینی، اجرای موسیقی آشیقی و پرداخت به شعار سالگرد شهید سلیمانی با عنوان «ایران مرد» اشاره کرد.
این برنامه به تهیهکنندگی: افسانه زرنانی | گویندگی : سارا ترملو | نویسندگی: لعیا رستمی و گزارشگر: رویا صدرمحمدی پخش خواد شد.
«یاشا آتا»؛ ویژهبرنامه زنده
ویژهبرنامه زنده «یاشا آتا» از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۵۵ پخش میشود و با آیتمهای متنوع میزبان شنوندگان خواهد بود.
این برنامه شامل حضور میهمانانی از حوزه و دانشگاه، شاعران و ادیبان استان، بستههای صوتی فرزندان شهدای جنگ ۱۲ روزه، اجرای گروههای سرود، ارتباط تلفنی با مرکز کرمان و گزارش مراسمهای برگزارشده در سطح استان است.
«غیرتنشانی»؛ ویژهبرنامه زنده عصرگاهی
ویژهبرنامه زنده عصرگاهی «غیرتنشانی» نیز از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ روز ۱۳ دیماه پخش خواهد شد.
در این برنامه آیتمهایی نظیر نمایش رادیویی، گزارش، بستههای صوتی با محوریت سالگرد شهادت سردار سلیمانی، حضور در جمع معتکفان مساجد، شعرخوانی و ارتباط زنده تلفنی با مراکز کرمان و خراسان رضوی تدارک دیده شده است.
این ویژه برنامه نیز با تلاش عوامل ذیل به روی آنتن رادیو خواهد رفت :
تهیهکننده: مهناز عالمی | گوینده: اصغر داداشی | نویسندگان: عبدالله مرادی – هادی محمودی و گزارشگر: بهرام ارفعی
سایر برنامههای روتین رادیو مرکز زنجان همچون «دوزدان»، «کافه کتاب»، «یاشاییش» و «جومعه آخشامی» نیز با حالوهوای این مناسبتها پخش خواهند شد.
ویژهبرنامه شبکه اشراق
شبکه اشراق نیز همزمان با شب ولادت باسعادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)، گرامیداشت روز پدر و ششمین سالگرد شهادت مظلومانه شهید حاج قاسم سلیمانی، ویژهبرنامهای شبانگاهی را تولید و پخش کرد.
از آیتمهای متنوع این ویژه برنامه می توان به تجلیل از پدران و فرزندان شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه، معرفی آداب و رسوم و موسیقی مناطق، نمایش دیدنیهای تاریخی و گردشگری استان، اجرای زنده موسیقیهای محلی، پخش پیامهای مردمی، اجرای گروه سرود و مولودیخوانی و همچنین حضور گروههای مختلف شغلی از جمله کادر درمان در استودیو اشاره کرد.