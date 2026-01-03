ائمه جمعه شهرهای ابهر، صائین‌قلعه و سجاس در خطبه‌های این هفته با تأکید بر اقتدار علمی کشور در حوزه فضایی، بر لزوم مقابله با گرانی و پاسداشت یاد شهدا به‌ویژه سردار سلیمانی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ امام جمعه ابهر در خطبه های نماز جمعه با اشاره به قرار گرفتن ایران در جمع ۱۰ کشور برتر پرتاب‌کننده ماهواره گفت : این دستاوردها محصول متخصصان داخلی است.

حجت الاسلام مرادپور با بیان اینکه واکنش های مردمی نسبت به گرانی‌های افسارگسیخته، طبیعی و به حق است .

وی خواستار بسیج تمام دستگاه‌های اجرایی برای مهار وضعیت، اصلاح سیاست‌ها، کنترل نرخ ارز و اجرای راهکارهای بومی شد.

امام جمعه صائین قلعه هم با اشاره به ۱۳ دی، ویژگی‌های سردار سلیمانی را ولایت‌مداری حقیقی، شجاعت، فداکاری و اخلاص برشمرد و تأکید کرد : حفظ جمهوری اسلامی به عنوان حرم وظیفه همگانی است.

حجت الاسلام اصلانی موفقیت ایران در پرتاب همزمان سه ماهواره را نمادی از جایگاه ایران در باشگاه قدرت‌های فضایی دانست.

امام جمعه سجاس هم با اشاره به آغاز ایام اعتکاف، خیرین را برای حمایت از این مراسم الهی فرا خواند .

حجت الاسلام نوری همچنین سالروز شهادت شهید تیمسار منصور ستاری فرمانده نیروی هوایی و چند تن از فرماندهان ارشد طی سانحه سقوط هواپیما را گرامی داشت.