کارگاه دو روزه «تسهیلگری کتاب‌خوانی» ویژه معلمان ابتدایی با محوریت تقویت مهارت‌های گفت‌وگو، تخیل و سواد زندگی کودکان با حضور دکتر ثبوتی در زنجان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ کارگاه دو روزه «تسهیلگری کتاب‌خوانی» ویژه معلمان دوره ابتدایی، با حضور و سخنرانی دکتر ثبوتی، بنیان‌گذار دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، برگزار شد.

در این کارگاه، شرکت‌کنندگان با روش‌های ایجاد فضای گفت‌وگو، پرورش تخیل، و آموزش مهارت‌های سواد زندگی برای کودکان و نوجوانان آشنا شدند.

روز دوم این برنامه نیز با ادامه مباحث تخصصی و فعالیت‌های عملی، مورد استقبال معلمان قرار گرفت.

این کارگاه با حمایت اداره کل آموزش و پرورش استان زنج