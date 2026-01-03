پخش زنده
تیم جودو کارگران استان در مسابقات جودو قهرمانی کارگران کشور، موفق به کسب عنوان نایبقهرمانی تیمی و چهار مدال ارزشمند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مسابقات جودو قهرمانی کارگران کشور با حضور ۱۲۰ ورزشکار از ۲۳ استان، روز جمعه ۱۲ دیماه به میزبانی هیئت ورزش کارگری استان مرکزی و در سالن ورزشی شرکت ماشینسازی اراک برگزار شد.
در پایان این دوره از رقابتها، تیم خراسان رضوی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد، اما تیم جودو کارگران خراسان شمالی موفق شد جایگاه دوم تیمی کشور را به دست آورد و بالاتر از بسیاری از استانهای مدعی، بر سکوی نایبقهرمانی بایستد. تیم البرز نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.
جودوکاران خراسان شمالی در بخش انفرادی نیز خوش درخشیدند؛ بهطوریکه در وزن ۷۳- کیلوگرم، بهنام باغچقی و در وزن ۸۱- کیلوگرم، رضا پارساپور با اقتدار موفق به کسب مدال طلای این رقابتها شدند.
همچنین نمایندگان استان در دو وزن دیگر با راهیابی به دیدار نهایی، دو مدال نقره را برای خراسان شمالی به ارمغان آوردند.