پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی گفت: ۱۸ قرارداد سرمایهگذاری غیرفعال با هدف ساماندهی قراردادهای راکد و بازگرداندن اراضی بلااستفاده به چرخه تولید امسال در شهرکهای صنعتی استان فسخ شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مهدی توانا گفت: این قراردادها که فعالیتی برای اجرای آنها انجام نشده بود برای فسخ مطرح و منجر به فسخ قرارداد شد.
وی خاطرنشان کرد: زمینهای خلع ید شده در این قراردادها ۶.۸ هکتار وسعت دارد که به سایر متقاضیان سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی استان واگذار میشود.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی ادامه داد: بازپس گیری زمین در شهرکها و نواحی صنعتی با هدف صیانت از حقوق بیت المال و جلوگیری از تضییع آن انجام میشود.
وی تصریح کرد: دولت مکلف است در صورت تاخیر در اجرای پروژهها و عمل نشدن به تعهدات از طرف سرمایه گذار، برای جلوگیری از تضییع بیت المال، زمین صنعتی را تعیین تکلیف کند.