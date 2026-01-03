پخش زنده
سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از شمال، شمال شرق، شمال غرب، غرب، و دامنههای البرز بارش برف و باران پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما براساس اعلام سازمان هواشناسی امروز در مناطقی از گیلان، مازندران، گلستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، کرمانشاه، همدان، شمال و غرب سمنان، لرستان، مرکزی، شمال شرق خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، شمال استانهای خراسان شمالی و ایلام، بارش برف و باران، احتمال رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در مناطق کوهستانی و گردنهها کولاک برف پیشبینی میشود.
برای این مناطق هشدار نارنجی صادر شد.
فردا در برخی نقاط خراسان جنوبی، شمال خراسان شمالی و ارتفاعات کرمان، بارش پراکنده رخ میدهد و در سایر مناطق کشور تا چهارشنبه جوی پایدار و در مناطق صنعتی و پرتردد شهری افزایش نسبی غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
از امروز تا سهشنبه در نوار شمالی کشور افزایش محسوس دما رخ خواهد داد و تا دوشنبه در نوار مرزی غرب و بخشهایی از جنوب غرب و جنوب کشور، وزش باد شدید و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک پیشبینی میشود.