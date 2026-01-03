به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان شمالی گفت: طی ماهه امسال، مهارت آموزی یکهزار و ۷۷۰ نفر در مراکز دولتی آموزش فنی و حرفه‌ای استان انجام شد.

آرش اخوان طبسی گفت: امسال برگزاری دوره‌های آموزشی در بخش دولتی به میزان ۱۶ هزار ۸۲۷ نفر دوره تعهد شده که با اجرای یکهزار و ۷۷۰ نفر دوره طی ۹ ماهه سال جاری ۶۴ درصد تعهد سالانه، محقق شده است.

وی با بیان اینکه آموزش‌های بخش دولتی برای ۱۹ گروه هدف ارائه می‌شود، افزود: بهار امسال در بخش دولتی، ۶۷۸ نفر از دانشجویان، یکهزار و ۵۰۸ نفر از دانش آموزان، علاوه بر آن ۹۳۰ نفر از سربازان وظیفه، یکهزار و ۳۱۸ نفر از زندانیان و ۸۳ نفر از عشایر استان از آموزش‌های مهارتی بهره‌مند شده‌اند.

اخوان خاطرنشان کرد: در این مدت؛ مهارت آموزی برای ۱۶۸ نفر از زنان سرپرست خانوار، ۲۹۰ نفر از زنان خانه دار، ۷۷۴ نفر از ساکنین مناطق روستایی، ۳ هزار و ۹۹۲ نفر از متقاضیان مهارت آموزی، ۱۷۸ نفر از دانش آموختگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، ۱۴۵ نفر از ساکنین سکونتگاه‌های غیررسمی، ۴۴۶ نفر از شاغلین بنگاه‌های اقتصادی، ۲۳۳ نفر از معتادین بهبود یافته و ۱۷ نفر از آسیب دیدگان اجتماعی خانواده‌های آسیب دیده ار اعتیاد اجرا شده است.

وی افزود: در بخش دولتی ۱۱ مرکز برای برگزاری دوره‌های آموزش مهارتی فعال است.