هفته نهم سیوپنجمین دوره رقابتهای لیگ برتر واترپلو کشور و سومین دوره لیگ جوانان، با برگزاری چهار دیدار و برتری تیمهای دانشگاه آزاد اسلامی و نفت و گاز امیدیه پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مسابقات رده جوانان، تیم دانشگاه آزاد اسلامی موفق شد با نتیجه ۲۴ بر ۱۲ برابر رعد زنجان به پیروزی برسد که در پایان این دیدار، محمدامین صادقینژاد بهعنوان بازیکن برتر میدان معرفی شد.
در دیگر دیدار این رده، تیم نفت و گاز امیدیه با نتیجه ۱۲ بر ۴ تیم نفت و گاز گچساران را شکست داد و محمدمهدی جعفری عنوان بازیکن برتر این مسابقه را به خود اختصاص داد.
در چارچوب مسابقات سیوپنجمین دوره لیگ برتر واترپلو کشور نیز، تیم دانشگاه آزاد اسلامی در دیداری برتر با نتیجه ۱۴ بر ۹ از سد تیم رعد زنجان عبور کرد. در این مسابقه، آرمان شمس بهعنوان بازیکن برتر زمین انتخاب شد.
همچنین تیم نفت و گاز امیدیه با نتیجه مشابه ۲۲-۱۶ مقابل تیم نفت و گاز گچساران به پیروزی رسید و امیرمحمد پرهون عنوان بازیکن برتر این دیدار را کسب کرد.
تیمهای دانشگاه آزاد اسلامی و نفت و گاز امیدیه به ترتیب در لیگ جوانان و لیگ برتر واترپلو صدرنشین هستند.