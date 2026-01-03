پخش زنده
امروز: -
همزمان با ایام البیض، مراسم معنوی اعتکاف در شهرهای مختلف خوزستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با شروع مراسم معنوی اعتکاف، عاشقان و دلدادگان الهی به مدت سه روز با خدای خود خلوت میکنند و با ایزد منان راز و نیاز میکنند.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: مراسم معنوی اعتکاف امسال ۶۰۰ مسجد استان میزبان معتکفان است.
حجت الاسلام احسان فرد آقایی افزود:در مراسم اعتکاف امسال شاهد حضور پرشور نوجوانان و جوانان و همه اقشار مختلف هستیم و ویژه برنامههای متنوعی در ایام برگزاری این مراسم معنوی اجرا خواهد شد.
مراسم اعتکاف تا پانزدهم ماه رجب ادامه دارد.