به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با شروع مراسم معنوی اعتکاف، عاشقان و دلدادگان الهی به مدت سه روز با خدای خود خلوت می‌کنند و با ایزد منان راز و نیاز می‌کنند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: مراسم معنوی اعتکاف امسال ۶۰۰ مسجد استان میزبان معتکفان است.

حجت الاسلام احسان فرد آقایی افزود:در مراسم اعتکاف امسال شاهد حضور پرشور نوجوانان و جوانان و همه اقشار مختلف هستیم و ویژه برنامه‌های متنوعی در ایام برگزاری این مراسم معنوی اجرا خواهد شد.

مراسم اعتکاف تا پانزدهم ماه رجب ادامه دارد.