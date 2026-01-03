پخش زنده
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسانجنوبی از وجود ۴۱ هزار و ۹۶۷ حامی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، عرب با تبریک میلاد حضرت علی (ع) افزود: هم اکنون ۹ هزار و ۹۵۲ یتیم و فرزند محسنین زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسانجنوبی قرار دارند.
وی افزود: مبلغ پرداختی پایه برای هر حامی بسیار پایین است و ایتام استان برای مخارج تحصیلی، معیشتی و درمانی نیاز به حامی بیشتری دارند.
عرب در تشریح نحوه ثبتنام و مشارکت مردم خیر و نوعدوست در طرح حامی یابی گفت: علاقهمندان میتوانند از طریق سایت ekram.emdad.ir، ارسال عدد «۱» به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۵۶ و نصب اپلیکیشن «سامانه نیکوکاری خراسانجنوبی» نسبت به انتخاب فرزند معنوی خود اقدام کنند.
به گفته عرب، متقاضیان همچنین میتوانند با مراجعه حضوری به دفاتر این نهاد یا تماس با واحد اکرام، ضمن آشنایی با وضعیت زندگی کودکان، نسبت به انتخاب فرزند معنوی خود اقدام کنند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسانجنوبی با قدردانی از همراهی حامیان و خیران افزود: برای سهولت در فرآیند کمکرسانی، به هر کودک زیرپوشش یک شماره کارت اختصاصی تعلق گرفته است تا حامیان بتوانند بدون نیاز به شناسه واریز، از طریق سامانههای بانکی یا اپلیکیشنهای پرداخت، کمکهای خود را به صورت مستقیم واریز کرده و گزارش پرداخت را مشاهده کنند.