به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌های دانشگاه صنعتی با ۸۸ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.

این درحالیست که این شاخص در ایستگاه‌های پروین با ۱۵۳، کردآباد با ۱۶۱ و شهر قهجاورستان با ۱۵۴ AQI در وضعیت ناسالم برای همه و به رنگ قرمز آلودگی است.

همچنین شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با ۱۰۷، کاوه با ۱۲۱ و ایستگاه خرازی با ۱۰۲ AQI وشهر کاشان با ۱۰۸ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس، اما در ایستگاه‌های ۲۵ آبان با ۷۰، پارک زمزم با ۵۸، ولدان با ۸۰، میرزاطاهر با ۶۱، رهنان ۶۸، زینبیه با ۹۹، سپاهان شهر با ۵۳، فرشادی با ۷۲ و فیض با ۶۴ AQI وشهر‌های زرین شهر با ۷۴، خمینی شهر با ۹۰، علوم پزشکی کاشان با ۵۶، شاهین شهر با ۵۷، مبارکه با ۵۸ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.

طبق پیش بینی هواشناسی استان امروز گذر امواج ناپایدار در مناطق غربی استان سبب بارش‌های پراکنده و مه آلودی هوا در برخی مناطق استان می‌شود.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲۵ میکرون (PM ۲۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحد‌های مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.