رئیس جمعیت هلالاحمر مراغه از امدادرسانی به بانوی سالخورده ۹۲ ساله در روستای چاناق بلاغ این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد باقر غفاری افزود: این بانوی سالخورده به علت زمین خوردن دچار شکستگی کتف و ساعد دست شده بود.
وی اضافه کرد: به دلیل بسته بودن مسیر این روستا بر اثر برف و کولاک، امداد و نجات این بانوی سالخورده با حضور نیروهای راهداری، اورژانس ۱۱۵ و هلال احمر در مدت هفت ساعت انجام شد.
غفاری افزود: با تلاش نیروهای راهداری مسیر بازگشایی و با تلاش نیروهای امدادی این بانوی سالخورده به بیمارستان سینای مراغه انتقال یافت.
رئیس جمعیت هلال احمر مراغه همچنین از رها سازی چندین خودروی گرفتار در برف، انتقال مسافران در راه مانده و تامین نان برای روستای آغجه مشهد خبر داد.