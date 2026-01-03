به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در اطلاعیه هواشناسی کرمان آمده:امروزدر مناطق جنوبی و شرقی استان، افزایش غلظت غبار، کاهش کیفیت هوا و خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود و در سایر مناطق استان، جو نسبتاً پایدار حاکم خواهد بود.

همچنین با فعالیت سامانه بارشی، ضمن افزایش ابر، وقوع بارش پراکنده باران و وزش تندباد‌های لحظه‌ای برای برخی مناطق نیمه شمالی و مرکزی استان ازامروز برای برخی مناطق مرکزی و جنوبی تا دوشنبه مورد انتظار است.

در این مدت، در مناطق جنوب‌شرقی استان تداوم غلظت بالای غبار و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

همچنین از نظر دمایی، از روز یکشنبه کاهش محسوس دما در اکثر مناطق استان محتمل خواهد بود.