هفته نخست سوپر لیگ کاراته باشگاههای کشور در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته نخست از نوزدهمین دوره سوپر لیگ کاراته باشگاههای کشور امروز با برگزاری ۱۲ دیدار استارت خورد. حساسترین دیدار هفته بین دو تیم پاس فراجا و لایف استار برگزار شد که این دیدار را تیم لایف استار با نتیحه ۲۵ بر ۳ به سود خود خاتمه داد.
لایفاستار که نخستین حضور خود در سوپرلیگ را تجربه میکند، با کسب ۳ برد متوالی صدرنشین جدول ردهبندی شد..
اما در سایر دیدارها نتایج ذیل رقم خورد:
دور اول
تیم لایف استار ۲۸
تیم مناطق نفت خیز جنوب صفر
شائولین آوای رزم ۳
دانشگاه آزاد اسلامی ۲۵
پاس فراجا ۱۶
امید پاس ۱۲
رعد پدافند هوایی همدان ۲۲
نیروی زمینی ارتش ۶
دور دوم
شائولین آوای رزم ۹
مناطق نفت خیز جنوب ۱۹
پاس فراجا ۳
لایف استار ۲۵
رعد پدافند هوایی همدان ۱۳
دانشگاه آزاد اسلامی ۱۵
نیروی زمینی ارتش ۱۲
امید پاس ۱۶
دور سوم
پدافند هوایی همدان ۲۵
شائولین آوای رزم ۳
پاس فراجا ۲۲
مناطق نفت خیز جنوب ۶
امید پاس ۴
دانشگاه ازاد اسلامی ۲۳
نیروی زمینی ارتش ۳
لایف استار ۲۵
جدول ردهبندی تیمها در پایان هفته نخست:
۱- لایف استار ۳ مسابقه ۳ برد ۹ امتیاز تیمی ۷۸ امتیاز انفرادی
۲- دانشگاه آزاد اسلامی ۳ مسابقه ۳ برد ۹ امتیاز تیمی ۶۳ امتیاز انفرادی
۳- رعد پدافند هوایی همدان ۳ مسابقه ۲ برد ۶ امتیاز تیمی ۶۰ امتیاز انفرادی
۴- پاس فراجا ۳مسابقه ۲ برد ۶ امتیاز تیمی ۴۱ امتیاز انفرادی
۵- امید پاس ۳ مسابقه ۱ برد ۳ امتیاز تیمی ۳۲ امتیاز انفرادی
۶- مناطق نفت خیز جنوب ۳ مسابقه ۱ برد ۳ امتیاز تیمی ۲۵ امتیاز انفرادی
۷- نیروی زمینی ارتش ۳ مسابقه بدون برد صفر امتیاز تیمی ۲۱ امتیاز انفرادی
۸- شائولین آوای رزم ۳ مسابقه بدون برد صفر امتیاز تیمی ۱۵ امتیاز انفرادی