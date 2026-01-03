

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته نخست از نوزدهمین دوره سوپر لیگ کاراته باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری ۱۲ دیدار استارت خورد. حساس‌ترین دیدار هفته بین دو تیم پاس فراجا و لایف استار برگزار شد که این دیدار را تیم لایف استار با نتیحه ۲۵ بر ۳ به سود خود خاتمه داد.

لایف‌استار که نخستین حضور خود در سوپرلیگ را تجربه می‌کند، با کسب ۳ برد متوالی صدرنشین جدول رده‌بندی شد..

اما در سایر دیدار‌ها نتایج ذیل رقم خورد:

دور اول

تیم لایف استار ۲۸

تیم مناطق نفت خیز جنوب صفر

شائولین آوای رزم ۳

دانشگاه آزاد اسلامی ۲۵

پاس فراجا ۱۶

امید پاس ۱۲

رعد پدافند هوایی همدان ۲۲

نیروی زمینی ارتش ۶

دور دوم

شائولین آوای رزم ۹

مناطق نفت خیز جنوب ۱۹

پاس فراجا ۳

لایف استار ۲۵

رعد پدافند هوایی همدان ۱۳

دانشگاه آزاد اسلامی ۱۵

نیروی زمینی ارتش ۱۲

امید پاس ۱۶

دور سوم

پدافند هوایی همدان ۲۵

شائولین آوای رزم ۳

پاس فراجا ۲۲

مناطق نفت خیز جنوب ۶

امید پاس ۴

دانشگاه ازاد اسلامی ۲۳

نیروی زمینی ارتش ۳

لایف استار ۲۵

جدول رده‌بندی تیم‌ها در پایان هفته نخست:

۱- لایف استار ۳ مسابقه ۳ برد ۹ امتیاز تیمی ۷۸ امتیاز انفرادی

۲- دانشگاه آزاد اسلامی ۳ مسابقه ۳ برد ۹ امتیاز تیمی ۶۳ امتیاز انفرادی

۳- رعد پدافند هوایی همدان ۳ مسابقه ۲ برد ۶ امتیاز تیمی ۶۰ امتیاز انفرادی

۴- پاس فراجا ۳مسابقه ۲ برد ۶ امتیاز تیمی ۴۱ امتیاز انفرادی

۵- امید پاس ۳ مسابقه ۱ برد ۳ امتیاز تیمی ۳۲ امتیاز انفرادی

۶- مناطق نفت خیز جنوب ۳ مسابقه ۱ برد ۳ امتیاز تیمی ۲۵ امتیاز انفرادی

۷- نیروی زمینی ارتش ۳ مسابقه بدون برد صفر امتیاز تیمی ۲۱ امتیاز انفرادی

۸- شائولین آوای رزم ۳ مسابقه بدون برد صفر امتیاز تیمی ۱۵ امتیاز انفرادی