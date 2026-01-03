به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ در ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، خروجی فرودگاه بغداد بار دیگر به محل تجمع گسترده مردم عراق و دوستداران مقاومت تبدیل شد؛ حضوری پرشور که با ابراز خشم و نفرت از آمریکا و رژیم صهیونیستی، یاد سرداران شهید را گرامی داشت و بر پایبندی به راه، آرمان‌ها و عهد ماندگار با شهدای مقاومت تأکید کرد. مکانی که امروز به نمادی زنده از تداوم مقاومت بدل شده است.