دادستان جیرفت گفت: با کشتار و عرضه غیرمجاز دام و طیور برخورد قاطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت عمومی، از برخورد قاطع و قانونی با هرگونه کشتار و عرضه غیرمجاز دام و طیور در حاشیه شهر و حریم رودخانه هلیلرود خبر داد.
افشین صالحی با اشاره به افزایش گزارشهای مردمی و نتایج نظارتهای میدانی، افزود: هرگونه کشتار و عرضه دام و طیور خارج از کشتارگاههای مجاز ممنوع است و دستگاه قضایی در صورت مشاهده تخلف، بدون اغماض با متخلفان برخورد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه کشتارهای غیرمجاز تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان محسوب میشود، افزود: این اقدامات غیرقانونی زمینهساز انتقال بیماریهای مشترک انسان و دام بوده و علاوه بر مخاطرات بهداشتی، آسیبهای زیستمحیطی و ناهنجاریهای بصری در سطح شهر ایجاد میکند.
دادستان جیرفت با تأکید بر لزوم همکاری دستگاههای اجرایی و نظارتی تصریح کرد: مقابله با فعالیت کشتارگاههای سیار و پاکسازی مناطق حاشیهای شهر و اطراف رودخانه هلیلرود با همکاری دامپزشکی و سایر نهادهای مسئول با جدیت دنبال خواهد شد.