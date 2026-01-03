دادستان جیرفت گفت: با کشتار و عرضه غیرمجاز دام و طیور برخورد قاطع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت عمومی، از برخورد قاطع و قانونی با هرگونه کشتار و عرضه غیرمجاز دام و طیور در حاشیه شهر و حریم رودخانه هلیل‌رود خبر داد.

افشین صالحی با اشاره به افزایش گزارش‌های مردمی و نتایج نظارت‌های میدانی، افزود: هرگونه کشتار و عرضه دام و طیور خارج از کشتارگاه‌های مجاز ممنوع است و دستگاه قضایی در صورت مشاهده تخلف، بدون اغماض با متخلفان برخورد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه کشتار‌های غیرمجاز تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان محسوب می‌شود، افزود: این اقدامات غیرقانونی زمینه‌ساز انتقال بیماری‌های مشترک انسان و دام بوده و علاوه بر مخاطرات بهداشتی، آسیب‌های زیست‌محیطی و ناهنجاری‌های بصری در سطح شهر ایجاد می‌کند.

دادستان جیرفت با تأکید بر لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تصریح کرد: مقابله با فعالیت کشتارگاه‌های سیار و پاکسازی مناطق حاشیه‌ای شهر و اطراف رودخانه هلیل‌رود با همکاری دامپزشکی و سایر نهاد‌های مسئول با جدیت دنبال خواهد شد.