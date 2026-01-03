پیام وزیر کشور به مناسبت ولادت باسعادت حضرت علی (ع)
ولادت با سعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، اسوه عدالت، شجاعت و ایمان، و فرارسیدن روز پدر را به همه مردم شریف ایران، بهویژه مردان و پدران فداکار و مسئولیتپذیر، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنم. امام علی (ع) نهتنها نماد عدالتخواهی و حقطلبی در تاریخ بشریت است، بلکه الگوی جاودانه مدیریت، اخلاق، سادهزیستی و خدمت به جامعه به شمار میآید. بزرگداشت این روز فرصتی مغتنم برای پاسداشت مقام والای پدران و تجلیل از نقش بیبدیل مردان ساعی در استحکام خانواده و تعالی جامعه اسلامی است.
اینجانب ضمن گرامیداشت این مناسبت مبارک، از تلاشهای خالصانه مردان و پدران عزیز ایران اسلامی بهویژه همکارانم در مجموعه صف و ستاد وزارت کشور، در مسیر رشد، امنیت و پیشرفت کشور قدردانی نموده و از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون همگان را مسئلت دارم.