همزمان با میلاد پربرکت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و در آستانه سالگرد شهادت سردار دلها، شهید حاج قاسم سلیمانی؛ پویش سراسری نهالکاری با شعار «درختی برای پدر، سبزی برای ایران» همزمان با سراسر کشور در خراسان جنوبی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این اقدام، نه صرفاً کاشتن یک درخت، بلکه تجدید میثاق عملی با میراث گرانبهای رهبری، فداکاری و پدری است.
هر نهالی که امروز کاشته میشود، نمادی از امید به فردایی سبزتر و ادای دین به بزرگانی است که ریشههای عزت این سرزمین را آبیاری کردند.
از عموم ملت ایران دعوت میشود تا امروز شنبه ۱۳ دی، در سراسر کشور رأس ساعت ۹ صبح در این پویش حضور یابند و با کاشتن یک درخت، سایه امید را برای نسلهای آینده گسترش دهند.
این مراسم به صورت محوری در روستای سیدعلی شهرستان نهبندان ساعت ۹ صبح برگزار می شود.