پخش زنده
امروز: -
استاندار کرمان گفت:کرمان در استفاده از فرصت مسئولیتهای اجتماعی در حوزه مدرسهسازی درکشور پیشتاز است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، آقای طالبی در دیدار رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت:
مشارکت در نهضت مدرسه سازی بهعنوان یک مسئولیت اجتماعی مشترک برای فعالان و بنگاههای اقتصادی، از جمله برنامههای محوری استان در راستای جبران این عقب ماندگیها است.
وی با اشاره به رویکرد استان کرمان در نهضت مدرسهسازی افزود: در این حوزه به سمت همکاری با بنگاههای بزرگ اقتصادی حرکت کردهایم و انعقاد تفاهمنامه با بنگاههای خصولتی نیز در دستور کار و در حال پیگیری است، اما هدف استان کرمان، جلب مشارکت همه فعالان اقتصادی در نهضت مدرسهسازی و نهادینهسازی این اقدام بهعنوان یک مسئولیت اجتماعی فراگیر است.
استاندار کرمان گفت: کمبودها و کسریهای حوزه آموزش و پرورش استان کرمان بیانگر این است که در گذشته کشور سهم خود را نسبت به کرمان نپرداخته و بخشی هم به خاطر اینکه پیگیریها و مطالبه ملی برای توجه به مسائل آموزش و پرورش کرمان اولویت نبوده است.
طالبی، با تاکید بر اینکه توزیع اعتبارات آموزش و پرورش برای استان کرمان باید ویژه دیده شود گفت: بخش زیادی از بیعدالتیها و عدم توسعه در برخی مناطق استان محصول بیتوجهیهای گذشتهها به حوزه آموزش و پرورش و مسائل تربیتی بوده و از این رو شرمنده و مدیون مردم هستیم.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور نیز در این دیدار گفت: بزرگترین پروژه نوسازی مدارس با ۴۳ کلاس درس در کرمان در حال اجرا است.
حمیدرضا خانمحمدی عنوان کرد: حجم کار و احداثی در استان کرمان زیاد است و پروژههای زیادی در دست اجرا داریم.