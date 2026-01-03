پخش زنده
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کمیسیون و دکتر حبیبی استاندار کرمانشاه، جمعی نمایندگان استان در مجلس برگزار، و مصوبات گرهگشای این کمیسیون در سفر آذرماه به استان پیگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،در این نشست که در ادامه پیگیریهای فشرده ملی در پایتخت با هدف حمایت از تولید، صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، انجلم شد حجت الاسلام حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دکتر حسینی نماینده مردم سرپلذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب، دکتر یوسفی نماینده مردم پاوه و اورامانات، جمعی از معاونین و مسئولان وزارت صمت و برخی از مدیران کل استان حضور داشتندو مقرر شد پروندههای تأمین ارز مربوط به ماشینآلات، قطعات و مواد اولیه واحدهای تولیدی استان که پیش از این در دفاتر تخصصی وزارت صمت معطل مانده بودند، طی یک زمان کوتاه تعیین تکلیف شوند و روند تخصیص ارز در بانک مرکزی نیز با هماهنگیهای انجامشده تسریع شود.
در بخش تأمین سرمایه، استفاده از ظرفیت تسهیلات کمبهره از جمله کمکهای فنی و اعتباری، تبصره ۱۸ و سایر منابع حمایتی مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد تأمین و تخصیص این منابع به واحدهای صنعتی استان کرمانشاه با اولویت پیگیری شود.
در حوزه معدن، شناسایی و فعالسازی پهنههای معدنی در مناطق مختلف استان از جمله اورامانات، بهرهبرداری از ظرفیت سیلیس در سنقر، توسعه معادن فلزی و پلیمتال در محدوده هرسین و تقویت حوزه سنگهای ساختمانی در دستور کار قرار گرفت. همچنین مقرر شد ایمیدرو با حضور فعالتر، نقش مؤثرتری در سرمایهگذاری و توسعه معادن استان ایفا کند.
در شهرستان گیلانغرب، موضوع فرآوری مواد معدنی بهصورت ویژه مورد تأکید قرار گرفت و آغاز اقدامات عملی در این زمینه به تصویب رسید. همچنین پهنه هوانوردی (AIP) در محدوده شهرستانهای گیلانغرب، سرپلذهاب و قصرشیرین مطرح شد که بنا شد با هماهنگی ارتش جمهوری اسلامی ایران و در صورت آزادسازی، زمینه ایجاد اشتغال گسترده و توسعه فعالیتهای معدنی فراهم شود.
در بخش تجارت نیز، رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی استان بهویژه در مبادلات با کشور عراق که عمدتاً بهصورت ریالی انجام میشود، مورد تأکید قرار گرفت و اتخاذ تصمیمات اصلاحی در این زمینه به تصویب رسید.
همچنین اضافه شدن شهرستانهای قصرشیرین و گیلانغرب به قانون تجارت مرزنشینی و بازنگری در محدودیتهای صدور کارتهای بازرگانی در مناطق مرزی، بهویژه برای کارتاولیها، از دیگر مصوبات این جلسه بود که با هدف افزایش رضایتمندی مردم مناطق مرزی و تقویت تجارت قانونی دنبال خواهد شد.
رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به همراه همه معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت، آذرماه امسال در سفری به استان کرمانشاه، مهمترین مطالبات استان مطرح و به صورت میدانی پیگیری و در قالب مصوبات گره گشایی مصوب شد.