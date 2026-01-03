به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، نیمی از مدارس این شهرستان را فرسوده و احیای آن نیازمند همت خیران مدرسه ساز دانست، گفت: امسال با کمک خیران ۳ مدرسه فرسوده مرمت، بازسازی و ایمن سازی شده و به چرخه آموزش برگشت.

رمضان رحیمی با اشاره به اینکه امسال ۳۵ کلاس درس جدید هدیه خیران به دانش آموزان این شهرستان بوده است، گفت: مدرسه ۶ کلاسه شهید چمران محله گارماسه شهر فلاورجان با بیش از یک میلیارد تومان مشارکت خیران مدرسه ساز مرمت، ایمن سازی و تجهیز شد و در اختیار دانش آموزان قرار گرفت.