مدرسه ۶ کلاسه فرسوده با همت بلند خیران مدرسه ساز در شهرستان فلاورجان مرمت واحیا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، نیمی از مدارس این شهرستان را فرسوده و احیای آن نیازمند همت خیران مدرسه ساز دانست، گفت: امسال با کمک خیران ۳ مدرسه فرسوده مرمت، بازسازی و ایمن سازی شده و به چرخه آموزش برگشت.
رمضان رحیمی با اشاره به اینکه امسال ۳۵ کلاس درس جدید هدیه خیران به دانش آموزان این شهرستان بوده است، گفت: مدرسه ۶ کلاسه شهید چمران محله گارماسه شهر فلاورجان با بیش از یک میلیارد تومان مشارکت خیران مدرسه ساز مرمت، ایمن سازی و تجهیز شد و در اختیار دانش آموزان قرار گرفت.