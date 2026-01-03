پویش نهال کاری به نیت حاج قاسم در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌شود

پویش نهال کاری به نیت حاج قاسم در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری استان از برگزاری پویش نهالکاری «به نیت حاج قاسم» به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) و سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی همزمان با سراسر کشور خبر داد.

وحید تهمورسی گفت: در راستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت و در سالروز میلاد با سعادت امام علی (ع)، روز مرد و پدر و سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، پویش نهال کاری «به نیت حاج قاسم در همه جای ایران درخت می‌کاریم» را همزمان با سراسر کشور در شهرستان‌های استان اجرا خواهیم کرد.

وی ضمن دعوت از آحاد مختلف مردم جهت حضور، گفت: این پویش روز شنبه ۱۳ دی ماه، ساعت ۹ صبح همزمان با سراسر کشور، با پخش زنده از شبکه اول سیما و در شهرستان‌های استان به شرح زیر اجرا می‌شود:

بویراحمد: تنگ کناره یاسوج

دنا: دستک سی سخت

کهگیلویه: تنگ سولک

چرام:چشمه زعفران

لنده:سرگچ

باشت:دره باشت