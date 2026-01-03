هفت عنوان کتاب از آثار گروهی محققان قرآنی زیر نظر حجت الاسلام محسن رضوانی که دو عنوان آن به نویسندگی همین پژوهشگر است در اصفهان رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛این آثار حاصل زحمات گروهی متشکل از ده‌ها پژوهشگر از دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه اصفهان، قم و مشهد است.

مجموعه این تألیف‌ها شامل کتاب‌های گنجینه اعجاز علمی قرآن کریم، اعجاز علمی خلقت انسان در قرآن کریم، اعجاز روانشناسی فردی در قرآن کریم، مهندسی فرهنگی، مقایسه شادی در ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت، متاع قلیل و ملک کبیر همچنین منتظران راستین است.

در زمینه اعجاز علمی قرآن کریم، مهندسی فرهنگی، سبک زندگی قرآنی، محیط زیست از منظر قرآن، تطبیق آموزه‌های دینی با علوم روز و نیز پژوهش‌های تطبیقی در حوزه ادیان است.

در کتاب «گنجینه اعجاز علمی قرآن کریم» تلاش شده همه پایان‌نامه‌ها، مقا له ها، همایش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با اعجاز علمی قرآن در سطح جهان، به دو زبان فارسی و عربی گردآوری شود که نسخه انگلیسی آن نیز در حال ترجمه است.

کتاب «مهندسی فرهنگی» حاصل هفت سال پژوهش با نگاهی مهندسی‌گونه به جامعه، راهکار‌هایی برای مقابله با بی‌نظمی‌های فرهنگی، اجتماعی و فکری است.

حجت الاسلام محسن رضوانی پژوهشگر علوم و معارف قرآن کریم در این آیین گفت: دغدغه من از سال‌ها پیش، فهم و تبیین قرآن کریم و ارائه معارف آن در قالبی قابل استفاده برای جامعه بوده و مجموعه آثارم با همکاری محققان قرآنی از اصفهان و قم تلاشی برای نشان‌دادن ظرفیت قرآن کریم برای سامان‌دهی علمی، فرهنگی و تمدنی جامعه است.

این مدرس حوزه و دانشگاه با اشاره به سابقه بیش از ۳۰ سال فعالیت پژوهشی و قرآنی خود، از تشویق‌ها و حمایت‌های بزرگان و استادان در این مسیر یاد کرد و افزود: قرآن کریم ظرفیت سامان‌دهی علمی، فرهنگی و تمدنی جامعه را دارد.