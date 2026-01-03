پخش زنده
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان اعلام کرد:بر اثر بارش برف در پایین دست و برف در ارتفاعات،جاده های استان لغزنده شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ عادل مصدقی به رانندگان توصیه کرد: در این شرایط از ترددهای غیرضروری خودداری کرده و با راهداران و پلیس راه همراهی و همکاریهای لازم را داشته باشند.
به گفته وی، ۳۵ گروه راهداری در ۲۶ پایگاه راهداری مستقر بوده و آماده باش برای عملیات راهداری زمستانی با هوشیاری و مراقبت مستمر هستند.
وی ادامه داد: شرایط جوی ناپایدار تا فردا ادامه دارد و مرکز مدیریت راههای اداره کل نیز به صورت شبانه روز در خدمت کاربران جادهای با شماره ۱۴۱ است.
هواشناسی گلستان برای استان بارندگی و برای ارتفاعات نیز برف پیش بینی کرده است.
هوای امروز استان ۶ تا ۸ درجه نسبت به دیروز سردتر میشود.