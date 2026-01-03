پخش زنده
حجتالاسلام والمسلمین نواب، نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت بر فرهنگسازی، برنامهریزی و آسیبشناسی خدمات عمره تاکید کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، در جلسه هماهنگی با خادمان و کارگزاران بعثه و ستاد در مدینه منوره، با اشاره به اهمیت خدمترسانی شایسته به زائران بیتاللهالحرام، بر ضرورت فرهنگسازی، برنامهریزی دقیق و ثبت تجربیات و آسیبشناسی مأموریتها تأکید کرد.
وی با تبریک ولادت باسعادت امیرالمؤمنین علی (ع)، خدمت به زائران خانه خدا و حرم پیامبر اعظم (ص) را توفیقی الهی دانست و گفت: خداوند متعال از میان خیل عظیم عاشقان خدمت، این فرصت را در اختیار همه ما قرار داده و باید سپاسگزار این نعمت باشیم و شایستگی آن را در عمل نشان دهیم.نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه کارهای انجامنشده همچنان بیش از اقدامات صورتگرفته است، افزود: ما بر سر سفره تلاش و فداکاری گذشتگان نشستهایم، اما وظیفه داریم با نوآوری، برنامهریزی مؤثر و نگاه رو به جلو، این مسیر را چند گام به پیش ببریم و یقیناً خداوند یاریکننده خادمان راه خود خواهد بود.
حجتالاسلام والمسلمین نواب با اشاره به وقفه حدود دهساله در برگزاری عمره، تصریح کرد: در این مدت شرایط زائران، فضای عربستان و حتی اقتضائات جهانی تغییر کرده، بنابراین برنامهریزی امروز باید متناسب با زائر امروز باشد و یکی از مهمترین محورهای آن، توجیه و فرهنگسازی زائران پیش از سفر است.وی خاطرنشان کرد: اگر زائر در داخل کشور بهدرستی توجیه شود، در طول سفر با مشکل و توقع نادرست مواجه نخواهد شد و بسیاری از درخواستهای غیرقابل تحقق، ریشه در اطلاعرسانی ناقص دارد.وی ادامه داد:این توجیه باید در همه حوزهها از جمله فرهنگی، اسکان، تغذیه،حمل و نقل، خدمات درمانی و رفاهی انجام گیرد.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت با تأکید بر ضرورت آسیبشناسی در پایان مأموریتها گفت: صرف ارائه گزارش کافی نیست و باید افراد، تجربهها، نقاط ضعف و چالشها را بهصورت دقیق ثبت کنند تا برای آیندگان راهگشا باشد چراکه انتقال تجربه، بخشی از مراتب تشکر و امانتداری در این مسئولیت است.
حجتالاسلام والمسلمین نواب ایجاد و تقویت بسترهای اطلاعرسانی مجازی ویژه مدیران را اقدامی ارزشمند دانست و بر توسعه این بسترها برای انتقال منظم و کاربردی اطلاعات تأکید کرد.وی در بخش دیگری از سخنان خود، مسائل درمانی زائران را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: هیچ کشوری راضی به درماندگی زائر نیست و باید با پیگیری، مذاکره و ارائه راهکارهای عملی، شرایطی فراهم شود که زائر در مواقع اضطراری با مشکل مواجه نشود.نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت در پایان با تأکید بر گذرا بودن مسئولیتها تصریح کرد: امروز که این فرصت در اختیار ماست، باید بهترین خدمت را ارائه دهیم تا فردا دچار حسرت از کوتاهی ها نشویم و بتوانیم با آرامش خاطر، این مسئولیت الهی را به آیندگان بسپاریم.