کیفیت هوای ۱۱ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۸ صبح امروز ۱۳ دی ماه، شاخص کیفیت هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر در وضعیت قرمز آلودگی هوا برای همه گروههای سنی است.
همچنین شاخص کیفیت هوا در شهرهای آغاجاری، امیدیه، اهواز، بهبهان، سوسنگرد، شوشتر، شوش و کوت عبدالله و هندیجان در وضعیت نارنجی آلودگی هواست.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.