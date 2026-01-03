به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: تهدید نظم و امنیت و آسایش جامعه و مردم خط قرمز دستگاه قضایی بوده و با احترام به مطالبات به حق مردم در خصوص وضعیت معیشت که لازم است مسئولان در خصوص رفع آن چاره‌اندیشی موثر کنند، ایجاد هرگونه بی‌نظمی و اقدام علیه امنیت عمومی و تعرض به اموال دولتی و اشخاص خط قرمز دستگاه قضایی بوده است.

حجت الاسلام جعفری افزود: با معدود افرادی که با سوءاستفاده از این شرایط، همراه و هم‌کلام معاندان و دشمنان نظام شده و دست به فعالیت‌های خلاف قانون و خرابکارانه زنند وفق قانون به صورت قاطع برخورد صورت خواهد پذیرفت.