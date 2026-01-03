به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: امروز شنبه هر چند از مقدار ناپایداری‌ها در سطح استان کاسته می‌شود، اما شرایط برای بارش‌های پراکنده تا عصر امروز فراهم است.

حمیدی با اشاره به اینکه این سامانه بارشی به تدریج از عصر امروز از استان خارج می شود، افزود: از یکشنبه تا پایان هفته جو استان پایدار با افزایش نسبی دما پیش بینی می‌شود.

وی گفت: دیروز پل سفید با دمای ۱۹ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز دلیرچالوس با ۶ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته حمیدی دریا تا اواخر امشب مواج است.