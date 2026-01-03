امروز: -
حرم حضرت معصومه (س) در شب میلاد امیرالمومنین (ع)

حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) در شب میلاد با سعادت امیرمومنان علی ابن ابی طالب (ع) غرق در شور شادی بود
عکاس :رضا رمضانی
تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ - ۰۸:۵۳
برچسب ها: ولادت امیرالمومنین ، حرم حضرت معصومه
