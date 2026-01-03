فروش خودرو‌های شرکت خودروسازی "تسلا"، دومین سال متوالی، در سال ۲۰۲۵ میلادی، کم شد و فروش این شرکت که خودرو‌های برقی می‌سازد، به کم‌ترین میزان رسید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، براساس آمار منتشر شده در انگلیس که شرکت تسلا نیز آن را تایید کرده است، فروش این شرکت در سال گذشته میلادی، با افتی بیش‌تر از کاهش ۱.۱ درصدی که در سال ۲۰۲۴ ثبت شد، رو‌به‌رو شد، اما رویگردانی مردم انگلیس از این شرکت بیشتر بود. به طور مثال دو ماه پیش و در آستانه سال نو، تسلا کمتر از ۳۸ هزار دستگاه خودرو در انگلیس توانست بفروشد که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۱۹ درصد کاهش داشته است.

شرکت تسلا اعلام کرده است در یک سال گذشته حدود یک میلیون و ۶۴۱ هزار خودرو برقی در سال ۲۰۲۵ فروخته است که حدود ۶۴ هزار دستگاه کمتر از سال پیش از آن است.

نشریه دیلی تلگراف در این باره نوشت با این وضعیت، شرکت تسلا، جایگاه خود را به عنوان سازنده شماره یک خودرو‌های برقی در جهان به شرکت چینی "بی وای دی" (BYD) واگذار کرده است.

دیلی تلگراف افزود: کاهش ۳.۷ درصدی فروش خودرو‌های شرکت تسلا برای دومین سال متوالی، نشان می‌دهد که شرکت‌های خودروسازی برقی چین، به محبوب‌ترین خودرو‌ها مبدل شده‌اند.

به نوشته این روزنامه، ایلان ماسک، مدیر عامل تسلا، همچنان ثروتمندترین فرد جهان است، اما پس از بدترین زیان سه ماهه خود در یک دهه در آوریل تا ژوئن ۲۰۲۵، ۳۷ درصد از درآمدش را از دست داد.

به گزارش رسانه‌های انگلیس، ایلان ماسک، مالک شرکت تسلا که قبلا یکی از دستیاران دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بود، به علت گرایش‌های نژادپرستانه، دخالت در امور داخلی کشور‌های اروپایی و حمایت از راستگرایان افراطی در اروپا، مورد غضب خریداران خودرو در این قاره قرار دارد. مخالفان وی، به شماری از شعب این شرکت خودروسازی آمریکایی در اروپا حمله و در برابر آن، تظاهرات کرده‌اند و اخراج این شرکت از انگلیس را خواستار شدند.