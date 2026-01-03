پخش زنده
۱۳۰ دستگاه ماشینآلات برای جمعآوری پسماند در اصفهان فعال است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان گفت: عملیات جمعآوری پسماندها از سطح شهر اصفهان از حدود ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۰۰ آغاز و ماشینآلات به مناطق مختلف اعزام میشود، در مجموع حدود ۱۳۰ دستگاه در حوزه خدمات شهری فعال است.
هادی اسحاقیان افزود: سازمان خدمات موتوری یکی از ۷ سازمان زیرمجموعه معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان است، وظیفه اصلی این سازمان تأمین ماشینآلات مورد نیاز حوزه خدمات شهری، مدیریت بحران و پشتیبانی در حوزه عمرانی شهر است.
وی افزود: این سازمان از دو مجموعه ماشینآلات تشکیل شده است، نخست ماشینآلات حوزه خدمات شهری شامل خودروهای جمعآوری پسماند تر، ماشینهای جارو و نظافت خیابانی و تجهیزات شستوشوی المانهای شهری شامل دیوارشوی، نردهشوی، کفشوی و جدولشور، مجموعه دوم نیز ماشینآلات عمرانی و حملونقل شامل کمپرسیها، لودرها، گریدرها، بیلهای مکانیکی و تانکرهای آبرسان برای فضای سبز شهری است.
مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان تاکید کرد: هر دو مجموعه خدمات شهری و عمرانی از طریق دو واحد تعمیرات و نگهداری پشتیبانی میشوند که بهعنوان واحدهای فنی سازمان، نقش کلیدی در استمرار فعالیتها دارند.
اسحاقیان ادامه داد: در حوزه عمرانی نیز حدود ۱۱۰ دستگاه مشغول فعالیت هستند که علاوه بر جمعآوری نخالههای ساختمانی، در پروژههای عمرانی و مواقع بحران نیز بهعنوان پشتیبان وارد عمل میشوند.
مدیرعامل سازمان مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان تاکید کرد: بیش از ۹۰ درصد کارکنان سازمان را کارگران و رانندگان تشکیل میدهند، این افراد بیشتر شبها مشغول کار هستند، حتی در ایام خاص مانند عاشورا و تاسوعا، شب یلدا، تعطیلات نوروز و دیگر مناسبتها که بسیاری از مشاغل تعطیل هستند، این نیروها بدون وقفه به فعالیت خود ادامه میدهند.