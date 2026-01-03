به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر روابط عمومی شهرداری یاسوج با اشاره به دستور شهردار گفت: در راستای گرامی‌داشت دهه مبارک فجر و تشویق شهروندان، با مصوبه ی شورای محترم شهر تخفیف‌هایی در عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ اعمال خواهد شد.

یوسفی افزود: بر این اساس، پروانه‌های صرفاً مسکونی ۷۰ درصد ، پروانه‌های صرفاً تجاری، رفاهی، آموزشی و بهداشتی مشمول ۸۰ درصد ، بافت‌های فرسوده مشمول ۵۰ درصد و پروانه‌های تجاری و مسکونی ۷۵ درصد وصول خواهد شد و ضمنا با توجه به افزایش عوارضات در سال آینده پیشنهاد می شود شهروندان گرامی از این فرصت استفاده کنند.