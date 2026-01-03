تخفیف ویژه عوارض پروانههای ساختمانی در یاسوج به مناسبت دهه فجر
مدیر روابط عمومی شهرداری یاسوج از اعمال تخفیف ویژه در عوارض صدور پروانههای ساختمانی برابر با تعرفه عوارض به مناسبت ایامالله دهه فجر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر روابط عمومی شهرداری یاسوج با اشاره به دستور شهردار گفت: در راستای گرامیداشت دهه مبارک فجر و تشویق شهروندان، با مصوبه ی شورای محترم شهر تخفیفهایی در عوارض صدور پروانههای ساختمانی از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ اعمال خواهد شد.
یوسفی افزود: بر این اساس، پروانههای صرفاً مسکونی ۷۰ درصد ، پروانههای صرفاً تجاری، رفاهی، آموزشی و بهداشتی مشمول ۸۰ درصد ، بافتهای فرسوده مشمول ۵۰ درصد و پروانههای تجاری و مسکونی ۷۵ درصد وصول خواهد شد و ضمنا با توجه به افزایش عوارضات در سال آینده پیشنهاد می شود شهروندان گرامی از این فرصت استفاده کنند.
وی ادامه داد: این اقدام با هدف اطلاعرسانی مناسب شهری و ترغیب شهروندان به ساختوساز قانونی و در راستای قانون رفع موانع تولید سرمایهگذاری سالم در شهر انجام میشود.