به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، حجت‌الاسلام قاسم جعفرزاده روز شنبه اظهار کرد: این مراسم از وقت اذان صبح روز شنبه سیزدهم دی ماه مصادف با ۱۳ رجب آغاز و تا اذان مغرب روز دوشنبه ۱۵ دی ماه مصادف با ۱۵ رجب برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ثبت‌نام مراسم معنوی اعتکاف از ابتدای ماه مبارک رجب در سراسر استان اردبیل آغاز شد، افزود: این آیین پرفضیلت همزمان با ایام‌البیض ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ماه رجب به مدت سه روز با مشارکت آحاد مختلف مردم برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل با بیان اینکه امسال در ۱۱۵ مسجد استان مراسم معنوی اعتکاف برگزار می‌شود، اضافه کرد: آیین معنوی اعتکاف در ۳۷ مسجد شاخص و محوری شهرستان اردبیل و به طور کلی در ۱۱۵ مسجد استان در حال برگزاری است.

حجت‌الاسلام جعفرزاده گفت: امسال مساجد محل اعتکاف در قالب‌های مختلف اعم از اعتکاف اولی‌ها، جوانان، هیات‌ها، طلاب، دانش‌آموزان، دانشجویان و مادر و فرزندی در ۲ بخش خواهران و برادران در رده‌های سنی و مختلف تقسیم‌بندی شده و معتکفان برای مساجد مورد نظر ثبت‌نام شدند.

وی با اشاره به استقبال چشمگیر دانش‌آموزان از آیین معنوی اعتکاف، گفت: امسال ۵۰ درصد ثبت‌نام کنندگان به اعتکاف دانش‌آموزان هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل با بیان اینکه شعار آیین معنوی اعتکاف امسال «اعتکاف، معنویت، اتحاد و استقامت» نامگذاری شده است، اضافه کرد: چند تن از اساتید اخلاق برای شرکت و سخنرانی در این آیین دعوت شده‌اند که در مدت زمان برپایی اعتکاف در جمع معتکفان سخنرانی خواهند داشت.

حجت‌الاسلام جعفرزاده افزود: در برنامه‌های اعتکاف امسال در کنار دعا و نیایش، نماز جماعت، سخنرانی، محفل انس با قرآن، جلسات مباحثه و پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی و مشاوره، کتابخوانی، مولودخوانی و نیز مداحی و گرامیداشت ایام برای مومنان تدارک دیده شده تا در مدت سه روز گوشه‌نشینی و خلوت در مساجد بتوانند حال و هوای معنوی خود را اعتلا دهند.

آیین اعتکاف (ایام الابیض) همه ساله از سحرگاه سیزدهم رجب آغاز و به مدت سه روز تا پانزدهم این ماه در مساجد شهرهای مختلف به ویژه مساجد جامع اجرا می‌شود.