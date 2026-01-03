پخش زنده
به مناسبت ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی.نخستین رویداد فرهنگی ـ رسانهای استان با معرفی کتاب "باران گرفته است "آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس بسیج رسانه استان کرمان گفت: همزمان با سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، نخستین رویداد فرهنگی ـ رسانهای استان با معرفی کتاب «باران گرفته است» آغاز میشود؛ پویشی که رسانهها را به سفری در مسیر عشق، ایمان و مکتب سلیمانی فرا میخواند.
مجتبی سلطانی اظهار کرد: این رویداد رسانهای که برای اولین بار جایزه «حاج قاسم» را به اهالی رسانه اعطا میکند، همزمان با سالگرد شهادت سردار دلها ویژه فعالان رسانهای به عنوان اولین جایزه سردار حاج قاسم سلیمانی آغاز میشود.
وی افزود: این رویداد به منظور معرفی معیارهای مکتب حاج قاسم، نخستین رویداد رسانهای اختصاصی فعالان رسانه در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی است که با معرفی کتاب «باران گرفته است» نوشته احمد یوسفزاده برگزار خواهد شد.
سلطانی ادامه داد: در این کتاب سپهبد شهید سلیمانی از بدو تولد تا شهادت به صورت ساده و روان به جامعه معرفی شده که مسابقه آن به شکل اینترنتی برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه این نخستین جایزه رسانهای سردار دلهاست، اظهار کرد: با توجه به اهمیت این پویش و تأکید رهبر معظم انقلاب نسبت به شناخت و ترویج مکتب حاج قاسم، اجرای این پویش به نحو استثنایی برگزار خواهد شد.
وی بیان کرد: این پویش شامل ۵۰ سؤال در زمان محدود خواهد بود و از میان اصحاب رسانه، به ۶۳ نفر ۶۳ جایزه نفیس به تعداد سن سردار دلها اهدا خواهد شد.
سلطانی ابراز امیدواری کرد: با مطالعه این کتاب، فعالان رسانهای با ابعاد مختلف مکتب مرد میدان آشنا شده و در انتقال ویژگیهای آن عزیز سفر کرده به افکار عمومی اهتمام لازم را خواهند داشت.