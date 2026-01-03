پخش زنده
هفته هجدهم فوتبال لیگای اسپانیا با تساوی تیمهای رایو وایکانو و ختافه جمعه آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در اولین بازی هفته تیمهای رایو وایکانو و ختافه ۱ - ۱ مساوی شدند. خورخه دفروتوس در دقیقه ۱ + ۴۵ تیم رایو را پیش انداخت، اما مائورو آرامباری در دقیقه ۹۰ بازی را به تساوی کشاند. تیم رایو با ۱۹ امتیاز به رده دوازدهم صعود کرد و تیم ختافه با ۲۱ امتیاز دهم است.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
* شنبه ۱۳ دی:
سلتاویگو - والنسیا
اوساسونا - آتلتیک بیلبائو
الچه - ویارئال
اسپانیول - بارسلونا (داربی کاتالونیا یا داربی بارسلونس)
* یک شنبه ۱۴ دی:
سویا - لوانته
رئال مادرید - رئال بتیس
دپورتیوو آلاوس - رئال اویدو
رئال مایورکا - جیرونا
رئال سوسیداد - آتلتیکومادرید
- در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۴۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیمهای رئال مادرید با ۴۲، آتلتیکومادرید با ۳۷ , ویارئال با ۳۵ امتیاز در ردههای دوم تا چهارم جای گرفتند.