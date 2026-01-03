به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در اولین بازی هفته تیم‌های رایو وایکانو و ختافه ۱ - ۱ مساوی شدند. خورخه دفروتوس در دقیقه ۱ + ۴۵ تیم رایو را پیش انداخت، اما مائورو آرامباری در دقیقه ۹۰ بازی را به تساوی کشاند. تیم رایو با ۱۹ امتیاز به رده دوازدهم صعود کرد و تیم ختافه با ۲۱ امتیاز دهم است.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه ۱۳ دی:

سلتاویگو - والنسیا

اوساسونا - آتلتیک بیلبائو

الچه - ویارئال

اسپانیول - بارسلونا (داربی کاتالونیا یا داربی بارسلونس)

* یک شنبه ۱۴ دی:

سویا - لوانته

رئال مادرید - رئال بتیس

دپورتیوو آلاوس - رئال اویدو

رئال مایورکا - جیرونا

رئال سوسیداد - آتلتیکومادرید

- در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۴۶ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیم‌های رئال مادرید با ۴۲، آتلتیکومادرید با ۳۷ , ویارئال با ۳۵ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم جای گرفتند.