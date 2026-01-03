در سیزدهم رجب، حرم مطهراحمد بن موسی (ع) سراسر شادی و سرور است.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،در سیزدهم رجب، سالروز میلاد خجسته امیر المومنین حضرت علی علیه السلام حرم مطهراحمد بن موسی (ع) سراسر شادی و سرور است.

آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) در سالروز ولادت مولود کعبه، میزبان عاشقان و دلدادگان خاندان عصمت و طهارت است که برای عرض تبریک این میلاد خجسته خود را به بارگاه ملکوتی این امام زاده بزرگوار رسانده‌اند .

برنامه‌های حرم مطهر در سالروز میلاد مولای متقیان شامل سخنرانی حجج الاسلام والمسلمین احمد حسین شریفی، محمد شریفیان و عبدالحسن مهبودی و مداحی حاج مهدی سلحشور و حاج مهدی ترکاشوند است.