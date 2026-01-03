پخش زنده
نخستین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی، با حضور ۳۰ کاراته کا در آکادمی ملی المپیک آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دبیر هیات کاراته همدان گفت: با برگزاری مرحله دوم مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته که هفتم دیماه در تهران برگزار شد، نفرات برتر مشخص و به اردوی تیم ملی دعوت شدند که در این بین، سه کاراته کای همدانی حضور خود را در این اردو قطعی کردند.
الله کرم شهگل افزود: علی راحل در وزن منفی ۵۵ کیلوگرم انتخابی تیم ملی عملکرد قابل قبول ارائه داد و سهمیه حضور در اردوی تیم ملی را از آن خود کرد، راحل پیش از این نیز در مرحله اول انتخابی، جزو نفرات برتر معرفی شده بود.
او تاکید کرد: همچنین محمدرضا اسماعیلخانی در وزن منفی ۶۰ کیلوگرم با ثبت ۲ برد، مقتدرانه ظاهر شد و جواز حضور در اردوی تیم ملی را دریافت کرد.
دبیر هیات کاراته همدان گفت: مهدی شهگل نیز در وزن منفی ۷۵ کیلوگرم دیگر کاراته کای همدانی دعوت شده به مرحله نخست اردوی تیم ملی است.
شهگل افزود: هر سه کاراته کا سابقه کسب نشانهای رنگارنگ ملی و فراملی را دارند.