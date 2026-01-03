به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث کرمان گفت: بر اثر مسمویت با گاز مونوکسیدکربن ۱۱ نفر در شهر کرمان روانه بیمارستان شدند.

غلامرضا خادمی پورافزود: گزارش مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در محله سرآسیاب شهر کرمان توسط مرکز ارتباطات و دیسپچینگ اورژانس ۱۱۵ کرمان دریافت و بلافاصله سه تیم فوریت‌های پزشکی به محل حادثه اعزام شد.

وی ادامه داد: در پی این حادثه ۱۱ نفر شامل هفت مرد و چهار زن با رده سنی ۱۴ تا ۳۸ ساله دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکردبن شدند.

خادمی ادامه داد: بعد از دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی، پنج نفر در محل حادثه به صورت سرپایی درمان و ۶ نفر به منظور تکمیل خدمات درمانی با حال عمومی مساعد به بیمارستان افضلی پور کرمان منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث کرمان تصریح کرد: این حادثه در منزل مسکونی اتفاق افتاده و علت حادثه، استفاده از زغال در فضای بسته گزارش شده است.