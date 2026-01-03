پخش زنده
هفته یازدهم فوتبال لیگ برتر امارات موسوم به آدنوک لیگ پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:
بنی یاس ۱ - ۲ النصر
- در تیم النصر مهدی قائدی هافبک ملی پوش ایرانی تا دقیقه ۷۹ بازی کرد و در دقیقه ۳۱ پاس گل دوم را ارسال کرد.
العین ۱ - ۰ شارجه
خورفکان ۲ - ۳ الظفره
الوصل ۱ - ۰ الوحده
- در تیم الوحده محمد قربانی هافبک ایرانی از دقیقه ۶۱ و رضا غندی پور دیگر مهاجم ایرانی از دقیقه ۸۸ بازی کردند.
- در جدول لیگ امارات تیم العین با ۲۷ امتیاز صدرنشین است و تیمهای الوصل و الوحده (تیم محمد قربانی) با ۲۱ و الجزیره و النصر (تیم مهدی قائدی) با ۱۸ امتیاز دوم تا پنجم هستند. تیمهای شباب الاهلی (سعید عزت اللهی، سردار آزمون و مرصاد سیفی) با ۱۷ امتیاز در رده ششم، اتحاد کلبا (تیم شهریار مغانلو، سامان قدوس و احمد نوراللهی) با ۱۲ امتیاز نهم و البطائح (تیم فرهاد مجیدی) با ۶ امتیاز در رده دوازدهم جای دارند.